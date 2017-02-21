Букмекеры оценивают победу ЦСКА над "Йокеритом" с коэффициентом 1,37

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА – "Йокерит". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Йокерит"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,37 – Н 5,60 – П2 7,04
Трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 21 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Йокерит".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 21 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-5, 36 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
27 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Йокерит"
|
5:2
|
4 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Йокерит" – ЦСКА
|
1:3
|
29 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Йокерит"
|
2:1
|
23 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Йокерит" – ЦСКА
|
3:2 Б
|
11 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Йокерит"
|
3:6