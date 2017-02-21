13:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры оценивают победу ЦСКА над "Йокеритом" с коэффициентом 1,37

ЦСКА – "Йокерит". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЦСКА – "Йокерит". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА – "Йокерит". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Йокерит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,37 – Н 5,60 – П2 7,04

Трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Йокерит".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 21 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-5, 36 – 27.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

27 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Йокерит"

5:2

4 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" – ЦСКА

1:3

29 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Йокерит"

2:1

23 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" – ЦСКА

3:2 Б

11 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Йокерит"

3:6
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