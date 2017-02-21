Букмекеры оценивают победу ЦСКА над "Йокеритом" с коэффициентом 1,37

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА – "Йокерит". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Йокерит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,37 – Н 5,60 – П2 7,04

Трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Йокерит".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 21 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-5, 36 – 27.

Результаты последних матчей