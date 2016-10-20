Букмекеры оценивают победу ЦСКА над "Сибирью" с коэффициентом 1,77

20 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – ЦСКА. Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сибирь" – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,05 – Н 4,22 – П2 1,77
Трансляция матча "Сибирь" – ЦСКА 20 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сибирь" – ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Сибирь" – ЦСКА 20 октября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=3-20, 67 – 87.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 октября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ЦСКА
|
3:2
|
15 января 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Сибирь"
|
3:2 Б
|
30 сентября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ЦСКА
|
2:3
|
21 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ЦСКА
|
0:1 Б
|
28 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Сибирь"
|
3:1