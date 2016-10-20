09:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры оценивают победу ЦСКА над "Сибирью" с коэффициентом 1,77

"Сибирь" – ЦСКА. Фото ХК "Сибирь"
"Сибирь" – ЦСКА. Фото ХК "Сибирь"
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20 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – ЦСКА. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сибирь" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,05 – Н 4,22 – П2 1,77

Трансляция матча "Сибирь" – ЦСКА 20 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сибирь" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Сибирь" – ЦСКА 20 октября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=3-20, 67 – 87.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 октября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ЦСКА

3:2

15 января 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Сибирь"

3:2 Б

30 сентября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ЦСКА

2:3

21 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ЦСКА

0:1 Б

28 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Сибирь"

3:1
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