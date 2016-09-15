Букмекеры не видят фаворита в матче "Трактор" – "Металлург" Мг

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" – "Металлург" Мг. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Трактор" – "Металлург" Мг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,99 – Н 4,04 – П2 2,13

Трансляция матча "Трактор" – "Металлург" Мг 15 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Трактор" – "Металлург" Мг.

Прямая трансляция матча "Трактор" – "Металлург" Мг 15 сентября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=0-32, 71 – 136.

Результаты последних матчей