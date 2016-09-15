11:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Трактор" – "Металлург" Мг

"Трактор" – "Металлург" Мг. Фото photo.khl.ru
"Трактор" – "Металлург" Мг. Фото photo.khl.ru
0
0
0

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" – "Металлург" Мг. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Трактор" – "Металлург" Мг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,99 – Н 4,04 – П2 2,13

Трансляция матча "Трактор" – "Металлург" Мг 15 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Трактор" – "Металлург" Мг.

Прямая трансляция матча "Трактор" – "Металлург" Мг 15 сентября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=0-32, 71 – 136.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Трактор" – "Металлург" Мг

2:4

18 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Трактор"

4:3 ОТ

25 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Трактор" – "Металлург" Мг

1:4

29 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Трактор" – "Металлург" Мг

3:4 Б

16 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Трактор"

0:1
0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ