Букмекеры не видят фаворита в матче "Трактор" – "Металлург" Мг

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" – "Металлург" Мг. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Трактор" – "Металлург" Мг
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,99 – Н 4,04 – П2 2,13
Трансляция матча "Трактор" – "Металлург" Мг 15 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Трактор" – "Металлург" Мг.
Прямая трансляция матча "Трактор" – "Металлург" Мг 15 сентября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=0-32, 71 – 136.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Трактор" – "Металлург" Мг
|
2:4
|
18 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Трактор"
|
4:3 ОТ
|
25 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Трактор" – "Металлург" Мг
|
1:4
|
29 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Трактор" – "Металлург" Мг
|
3:4 Б
|
16 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Трактор"
|
0:1