Букмекеры не видят фаворита в матче "Металлург" Мг – СКА

8 апреля состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина "Металлург" Мг – СКА. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,66 – Н 4,01 – П2 2,35

Трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – СКА.

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 8 апреля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +23=3-14, 103 – 86.

Результаты последних матчей