09:00 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Металлург" Мг – СКА

"Металлург" Мг – СКА. Фото "СЭ"
"Металлург" Мг – СКА. Фото "СЭ"
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8 апреля состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина "Металлург" Мг – СКА. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,66 – Н 4,01 – П2 2,35

Трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – СКА.

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 8 апреля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +23=3-14, 103 – 86.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 декабря 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – СКА

4:3 ОТ

11 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

5:3

24 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – СКА

4:5

27 августа 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

4:2

3 февраля 2017 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – СКА

5:4 Б
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