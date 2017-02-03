Букмекеры не видят фаворита в матче "Металлург" Мг – СКА

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – СКА. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,93 – Н 4,62 – П2 2,03

Трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 3 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – СКА.

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 3 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +22=3-14, 99 – 82.

Результаты последних матчей