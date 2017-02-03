Букмекеры не видят фаворита в матче "Металлург" Мг – СКА

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – СКА. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,93 – Н 4,62 – П2 2,03
Трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 3 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – СКА.
Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 3 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +22=3-14, 99 – 82.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 ноября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Металлург" Мг
|
1:2
|
9 декабря 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – СКА
|
4:3 ОТ
|
11 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Металлург" Мг
|
5:3
|
24 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – СКА
|
4:5
|
27 августа 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Металлург" Мг
|
4:2