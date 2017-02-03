10:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Металлург" Мг – СКА

"Металлург" Мг – СКА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Металлург" Мг – СКА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – СКА. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,93 – Н 4,62 – П2 2,03

Трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 3 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – СКА.

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – СКА 3 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +22=3-14, 99 – 82.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

6 ноября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

1:2

9 декабря 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – СКА

4:3 ОТ

11 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

5:3

24 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – СКА

4:5

27 августа 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

4:2
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