11:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Металлург" Мг – "Ак Барс"

"Металлург" Мг – "Ак Барс". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
"Металлург" Мг – "Ак Барс". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Ак Барс". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Ак Барс"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,21 – Н 3,86 – П2 2,95

Трансляция матча "Металлург" Мг – "Ак Барс" 10 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Ак Барс".

Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Ак Барс" 10 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +30=2-30, 123 – 137.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" – "Металлург" Мг

3:0

12 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" – "Металлург" Мг

2:3 Б

19 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Ак Барс"

1:2 Б

21 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Ак Барс"

1:0 Б

31 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" – "Металлург" Мг

0:1
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