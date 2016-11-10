Букмекеры не видят фаворита в матче "Металлург" Мг – "Ак Барс"

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" Мг – "Ак Барс". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Металлург" Мг – "Ак Барс"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,21 – Н 3,86 – П2 2,95
Трансляция матча "Металлург" Мг – "Ак Барс" 10 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Металлург" Мг – "Ак Барс".
Прямая трансляция матча "Металлург" Мг – "Ак Барс" 10 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +30=2-30, 123 – 137.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Ак Барс" – "Металлург" Мг
|
3:0
|
12 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Ак Барс" – "Металлург" Мг
|
2:3 Б
|
19 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Ак Барс"
|
1:2 Б
|
21 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Ак Барс"
|
1:0 Б
|
31 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Ак Барс" – "Металлург" Мг
|
0:1