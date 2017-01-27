Букмекеры не видят фаворита в матче ХК "Динамо" – "Металлург" Мг

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Металлург" Мг. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Металлург" Мг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,96 – П2 2,83

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг 27 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг.

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг 27 января на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=0-6, 23 – 25.

Результаты последних матчей