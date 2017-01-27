Букмекеры не видят фаворита в матче ХК "Динамо" – "Металлург" Мг

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Металлург" Мг. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Металлург" Мг
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,96 – П2 2,83
Трансляция матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг 27 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг.
Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг 27 января на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=0-6, 23 – 25.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 сентября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – ХК "Динамо"
|
6:1
|
17 сентября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Металлург" Мг
|
0:1 Б
|
30 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Металлург" Мг
|
2:1
|
28 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – ХК "Динамо"
|
2:1
|
21 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – ХК "Динамо"
|
5:0