13:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче ХК "Динамо" – "Металлург" Мг

ХК "Динамо" – "Металлург" Мг. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
ХК "Динамо" – "Металлург" Мг. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Металлург" Мг. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Металлург" Мг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,96 – П2 2,83

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг 27 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг.

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Металлург" Мг 27 января на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=0-6, 23 – 25.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 сентября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – ХК "Динамо"

6:1

17 сентября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Металлург" Мг

0:1 Б

30 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Металлург" Мг

2:1

28 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – ХК "Динамо"

2:1

21 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – ХК "Динамо"

5:0
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