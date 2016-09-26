Букмекеры не видят фаворита в матче ХК "Динамо" – "Локомотив"

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,31 – Н 3,66 – П2 2,68

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 26 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 26 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=0-12, 61 – 59.

Результаты последних матчей