13:30 26 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче ХК "Динамо" – "Локомотив"

ХК "Динамо" – "Локомотив". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
ХК "Динамо" – "Локомотив". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
0
0
0

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,31 – Н 3,66 – П2 2,68

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 26 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 26 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=0-12, 61 – 59.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

5 марта 2015 года

1/8 Кубка Гагарина

ХК "Динамо" – "Локомотив"

7:3

7 марта 2015 года

1/8 Кубка Гагарина

"Локомотив" – ХК "Динамо"

0:4

3 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ХК "Динамо"

3:2 Б

23 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Локомотив"

2:4

29 августа 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ХК "Динамо"

2:3
0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ