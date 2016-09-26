Букмекеры не видят фаворита в матче ХК "Динамо" – "Локомотив"

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Локомотив"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,31 – Н 3,66 – П2 2,68
Трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 26 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Локомотив".
Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Локомотив" 26 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=0-12, 61 – 59.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
5 марта 2015 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
ХК "Динамо" – "Локомотив"
|
7:3
|
7 марта 2015 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
"Локомотив" – ХК "Динамо"
|
0:4
|
3 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – ХК "Динамо"
|
3:2 Б
|
23 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Локомотив"
|
2:4
|
29 августа 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – ХК "Динамо"
|
2:3