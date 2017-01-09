13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА – СКА

ЦСКА – СКА. Фото photo.khl.ru
ЦСКА – СКА. Фото photo.khl.ru
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9 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКАСКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,58 – Н 4,02 – П2 2,42

Трансляция матча ЦСКА – СКА 9 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – СКА.

Прямая трансляция матча ЦСКА – СКА 9 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +32=1-38, 165 – 189.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

0:1 3ОТ

28 марта 2016 года

1/2 Кубка Гагарина

СКА – ЦСКА

1:2 ОТ

9 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – СКА

2:1

6 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – ЦСКА

2:0

21 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – ЦСКА

6:3
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