Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА – СКА

9 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,58 – Н 4,02 – П2 2,42
Трансляция матча ЦСКА – СКА 9 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – СКА.
Прямая трансляция матча ЦСКА – СКА 9 января на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +32=1-38, 165 – 189.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
СКА – ЦСКА
|
0:1 3ОТ
|
28 марта 2016 года
|
1/2 Кубка Гагарина
|
СКА – ЦСКА
|
1:2 ОТ
|
9 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – СКА
|
2:1
|
6 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – ЦСКА
|
2:0
|
21 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – ЦСКА
|
6:3