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Букмекеры не видят фаворита в матче "Авангард" – "Металлург" Мг

"Авангард" – "Металлург" Мг. Фото photo.khl.ru
"Авангард" – "Металлург" Мг. Фото photo.khl.ru
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27 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – "Металлург" Мг. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – "Металлург" Мг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,31 – Н 3,88 – П2 2,78

Трансляция матча "Авангард" – "Металлург" Мг 27 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – "Металлург" Мг.

Прямая трансляция матча "Авангард" – "Металлург" Мг 27 сентября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +30=2-31, 163 – 165.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 декабря 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Авангард"

2:3 Б

24 ноября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Авангард"

0:4

14 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Авангард" – "Металлург" Мг

1:3

27 августа 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Авангард" – "Металлург" Мг

3:4 Б

5 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – "Авангард"

3:2 Б
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