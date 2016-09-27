Букмекеры не видят фаворита в матче "Авангард" – "Металлург" Мг

27 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – "Металлург" Мг. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – "Металлург" Мг
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,31 – Н 3,88 – П2 2,78
Трансляция матча "Авангард" – "Металлург" Мг 27 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – "Металлург" Мг.
Прямая трансляция матча "Авангард" – "Металлург" Мг 27 сентября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +30=2-31, 163 – 165.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 декабря 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Авангард"
|
2:3 Б
|
24 ноября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Авангард"
|
0:4
|
14 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Авангард" – "Металлург" Мг
|
1:3
|
27 августа 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Авангард" – "Металлург" Мг
|
3:4 Б
|
5 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – "Авангард"
|
3:2 Б