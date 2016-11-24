13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Йокерита" над СКА

"Йокерит" – СКА. Фото ХК СКА
"Йокерит" – СКА. Фото ХК СКА
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24 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" – СКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Йокерит" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,94 – Н 4,96 – П2 1,55

Трансляция матча "Йокерит" – СКА 24 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Йокерит" – СКА.

Прямая трансляция матча "Йокерит" – СКА 24 ноября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-6, 16 – 26.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

25 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Йокерит"

6:3

1 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" – СКА

3:2

1 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Йокерит"

2:1

16 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" – СКА

3:1

8 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Йокерит"

6:0
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