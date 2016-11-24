Букмекеры не верят в победу "Йокерита" над СКА

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" – СКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Йокерит" – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,94 – Н 4,96 – П2 1,55
Трансляция матча "Йокерит" – СКА 24 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Йокерит" – СКА.
Прямая трансляция матча "Йокерит" – СКА 24 ноября на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-6, 16 – 26.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
25 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Йокерит"
|
6:3
|
1 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Йокерит" – СКА
|
3:2
|
1 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Йокерит"
|
2:1
|
16 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Йокерит" – СКА
|
3:1
|
8 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Йокерит"
|
6:0