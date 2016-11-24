Букмекеры не верят в победу "Йокерита" над СКА

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" – СКА. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Йокерит" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,94 – Н 4,96 – П2 1,55

Трансляция матча "Йокерит" – СКА 24 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Йокерит" – СКА.

Прямая трансляция матча "Йокерит" – СКА 24 ноября на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-6, 16 – 26.

Результаты последних матчей