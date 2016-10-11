Букмекеры не верят в победу "Йокерита" над ЦСКА

11 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Йокерит". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Йокерит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,35 – Н 5,72 – П2 7,42

Трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 11 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Йокерит".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 11 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-4, 33 – 21.

Результаты последних матчей