10:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Йокерита" над ЦСКА

ЦСКА – "Йокерит". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЦСКА – "Йокерит". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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11 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – "Йокерит". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Йокерит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,35 – Н 5,72 – П2 7,42

Трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 11 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Йокерит".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Йокерит" 11 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-4, 33 – 21.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

29 августа 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" – ЦСКА

3:0

27 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Йокерит"

5:2

4 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" – ЦСКА

1:3

29 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Йокерит"

2:1

23 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Йокерит" – ЦСКА

3:2 Б
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