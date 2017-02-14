Букмекеры не верят в победу "Спартака" над СКА

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Спартак". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,14 – Н 10,00 – П2 13,00

Трансляция матча СКА – "Спартак" 14 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Спартак".

Прямая трансляция матча СКА – "Спартак" 14 февраля на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +31=0-16, 148 – 97.

Результаты последних матчей