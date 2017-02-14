Букмекеры не верят в победу "Спартака" над СКА

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Спартак". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Спартак"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,14 – Н 10,00 – П2 13,00
Трансляция матча СКА – "Спартак" 14 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Спартак".
Прямая трансляция матча СКА – "Спартак" 14 февраля на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +31=0-16, 148 – 97.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 сентября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Спартак"
|
4:1
|
25 января 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – СКА
|
1:5
|
14 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – СКА
|
1:3
|
2 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Спартак"
|
5:0
|
25 января 2017 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Спартак" – СКА
|
1:2
shpasic
а чего так?
13:31