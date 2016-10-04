Букмекеры не верят в победу "Слована" над СКА

4 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Слован" – СКА. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Слован" – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,57 – Н 5,03 – П2 1,58
Трансляция матча "Слован" – СКА 4 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Слован" – СКА.
Прямая трансляция матча "Слован" – СКА 4 октября на канале, "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-7, 20 – 30.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 декабря 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Слован" – СКА
|
1:6
|
28 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Слован"
|
1:2 Б
|
22 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Слован" – СКА
|
5:2
|
17 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Слован" – СКА
|
1:2 ОТ
|
13 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Слован"
|
3:2