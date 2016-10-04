14:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Слована" над СКА

"Слован" – СКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Слован" – СКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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4 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Слован" – СКА. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Слован" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,57 – Н 5,03 – П2 1,58

Трансляция матча "Слован" – СКА 4 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Слован" – СКА.

Прямая трансляция матча "Слован" – СКА 4 октября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-7, 20 – 30.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 декабря 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Слован" – СКА

1:6

28 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Слован"

1:2 Б

22 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Слован" – СКА

5:2

17 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Слован" – СКА

1:2 ОТ

13 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Слован"

3:2
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