Букмекеры не верят в победу "Сибири" над московским "Динамо"

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Сибирь". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Сибирь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,79 – Н 4,28 – П2 3,89
Трансляция матча ХК "Динамо" – "Сибирь" 2 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Сибирь".
Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Сибирь" 2 сентября на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=0-4, 30 – 23.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 октября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Сибирь"
|
5:1
|
13 ноября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ХК "Динамо"
|
1:0
|
23 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ХК "Динамо"
|
3:5
|
26 августа 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Сибирь"
|
4:3 ОТ
|
25 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Сибирь" – ХК "Динамо"
|
2:3 Б