Букмекеры не верят в победу "Сибири" над московским "Динамо"

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Сибирь". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Сибирь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,79 – Н 4,28 – П2 3,89

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Сибирь" 2 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Сибирь".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Сибирь" 2 сентября на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=0-4, 30 – 23.

Результаты последних матчей