13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Сибири" над московским "Динамо"

ХК "Динамо" – "Сибирь". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ХК "Динамо" – "Сибирь". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК "Динамо" – "Сибирь". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Сибирь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,79 – Н 4,28 – П2 3,89

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Сибирь" 2 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Сибирь".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Сибирь" 2 сентября на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=0-4, 30 – 23.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 октября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Сибирь"

5:1

13 ноября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ХК "Динамо"

1:0

23 октября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ХК "Динамо"

3:5

26 августа 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Сибирь"

4:3 ОТ

25 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Сибирь" – ХК "Динамо"

2:3 Б
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