Букмекеры не верят в победу "Барыса" над СКА

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Барыс". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Барыс"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,19 – Н 8,68 – П2 10,00

Трансляция матча СКА – "Барыс" 15 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Барыс".

Прямая трансляция матча СКА – "Барыс" 15 ноября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-4, 63 – 43.

Результаты последних матчей