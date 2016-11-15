Букмекеры не верят в победу "Барыса" над СКА

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Барыс". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Барыс"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,19 – Н 8,68 – П2 10,00
Трансляция матча СКА – "Барыс" 15 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Барыс".
Прямая трансляция матча СКА – "Барыс" 15 ноября на канале, "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-4, 63 – 43.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
28 февраля 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Барыс"
|
3:2
|
21 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Барыс"
|
5:3
|
28 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Барыс" – СКА
|
4:2
|
19 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Барыс"
|
5:1
|
16 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Барыс" – СКА
|
3:5