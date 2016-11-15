13:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Барыса" над СКА

СКА – "Барыс". Фото ХК СКА
СКА – "Барыс". Фото ХК СКА
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15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Барыс". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Барыс"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,19 – Н 8,68 – П2 10,00

Трансляция матча СКА – "Барыс" 15 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Барыс".

Прямая трансляция матча СКА – "Барыс" 15 ноября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-4, 63 – 43.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 февраля 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Барыс"

3:2

21 октября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Барыс"

5:3

28 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Барыс" – СКА

4:2

19 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Барыс"

5:1

16 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Барыс" – СКА

3:5
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