Букмекеры не верят в победу "Барыса" над СКА

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" – СКА. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барыс" – СКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,80 – Н 4,65 – П2 1,75
Трансляция матча "Барыс" – СКА 16 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барыс" – СКА.
Прямая трансляция матча "Барыс" – СКА 16 сентября на канале, "КХЛ HD".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-11, 40 – 58.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
12 сентября 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Барыс" – СКА
|
2:5
|
28 февраля 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Барыс"
|
3:2
|
21 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Барыс"
|
5:3
|
28 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Барыс" – СКА
|
4:2
|
19 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Барыс"
|
5:1