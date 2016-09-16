10:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Барыса" над СКА

"Барыс" – СКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Барыс" – СКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" – СКА. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барыс" – СКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,80 – Н 4,65 – П2 1,75

Трансляция матча "Барыс" – СКА 16 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барыс" – СКА.

Прямая трансляция матча "Барыс" – СКА 16 сентября на канале, "КХЛ HD".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=0-11, 40 – 58.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 сентября 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Барыс" – СКА

2:5

28 февраля 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Барыс"

3:2

21 октября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Барыс"

5:3

28 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Барыс" – СКА

4:2

19 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Барыс"

5:1
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