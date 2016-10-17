Букмекеры не верят в победу "Авангарда" над ЦСКА

17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – ЦСКА. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,12 – Н 3,72 – П2 1,96

Трансляция матча "Авангард" – ЦСКА 17 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Авангард" – ЦСКА 17 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-18, 87 – 97.

Результаты последних матчей