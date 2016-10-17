Букмекеры не верят в победу "Авангарда" над ЦСКА

17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – ЦСКА. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,12 – Н 3,72 – П2 1,96
Трансляция матча "Авангард" – ЦСКА 17 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Авангард" – ЦСКА 17 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-18, 87 – 97.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 декабря 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Авангард"
|
3:1
|
28 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Авангард" – ЦСКА
|
2:4
|
29 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Авангард"
|
2:0
|
27 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Авангард" – ЦСКА
|
0:3
|
9 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ЦСКА – "Авангард"
|
1:2 ОТ