10:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Авангарда" над ЦСКА

"Авангард" – ЦСКА. Фото photo.khl.ru
"Авангард" – ЦСКА. Фото photo.khl.ru
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17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – ЦСКА. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Авангард" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,12 – Н 3,72 – П2 1,96

Трансляция матча "Авангард" – ЦСКА 17 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Авангард" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Авангард" – ЦСКА 17 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-18, 87 – 97.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 декабря 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Авангард"

3:1

28 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Авангард" – ЦСКА

2:4

29 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Авангард"

2:0

27 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Авангард" – ЦСКА

0:3

9 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА – "Авангард"

1:2 ОТ
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