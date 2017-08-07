Будущее Вишневского в "Северстали" решится после турнира имени Пучкова

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин сообщил о том, что клуб примет решение по будущему защитника Виталия Вишневского после окончания предсезонного турнира имени Пучкова. Летом хоккеист подписал с клубом просмотровый контракт.

- Впечатления от Виталия пока только положительные. Но решение по нему будет принято только после турнира имени Пучкова, где сыграет "Северсталь", - приводит ТАСС слова Зелепукина. - Были и хорошие моменты, и те, над которыми придется работать. Думаю, тренерский штаб понимает это и у нас остается турнир в Санкт-Петербурге, где можно посмотреть, исправить какие-то ошибки, наиграть новые сочетания.

Турнир имени Пучкова пройдет с 14 по 17 августа. Помимо "Северстали", в нем примут участие СКА, "Йокерит", "Сочи" и сборная Канады.