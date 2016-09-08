10:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Будущее Соботки решится после Кубка мира

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Президент "Авангарда" Владимир Шалаев подчеркнул, что будущее нападающего омичей Владимира Соботки решится после завершения Кубка мира, где он будет выступать в составе сборной Чехии. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард может вернуться в НХЛ.

- Мы получили информацию, что Соботка полностью здоров, готов играть, - приводит "Р-Спорт" слова Соботки. - Рады, что он будет представлять "Авангард" на Кубке мира в составе сборной Чехии. Что касается его будущего, то он игрок "Авангарда", и мы его ждем. Но окончательно все определится после завершения Кубка мира.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160908/1069060525.html

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