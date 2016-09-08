Будущее Соботки решится после Кубка мира

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев подчеркнул, что будущее нападающего омичей Владимира Соботки решится после завершения Кубка мира, где он будет выступать в составе сборной Чехии. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард может вернуться в НХЛ.

- Мы получили информацию, что Соботка полностью здоров, готов играть, - приводит "Р-Спорт" слова Соботки. - Рады, что он будет представлять "Авангард" на Кубке мира в составе сборной Чехии. Что касается его будущего, то он игрок "Авангарда", и мы его ждем. Но окончательно все определится после завершения Кубка мира.