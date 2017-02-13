Буцаев встретился с болельщиками "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев провел встречу с болельщиками клуба, сообщает официальный сайт сочинцев. На встрече присутствовали представители фанатского объединения, а также владельцы абонементов, посетивших экскурсию по домашней арене клуба. Общение в пресс-центре Большого ледового дворца длилось почти два часа.

"Сочи" после 57 матчей занимает девятое место в Западной конференции, на 3 очка отставая от идущего восьмым "Йокерита".