Буцаев назначен исполняющим обязанности главного тренера "Нефтехимика"

Исполняющим обязанности главного тренера "Нефтехимика" назначен Вячеслав Буцаев, информирует пресс-служба клуба. Напомним, что ранее руководство нижнекамского клуба отправило в отставку Андрея Назарова.

Буцаев является заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом мира и олимпийских игр. Выступал за ЦСКА, команды НХЛ "Филадельфия", "Сан-Хосе" и "Анахайм".

С 2014 по 2017 год являлся главным тренером "Сочи".

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