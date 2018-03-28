Брызгалов - об исключении "Лады": "У нас же КХЛ - это бизнес-проект"

Бывший голкипер сборной России, воспитанник тольяттинского хоккея Илья Брызгалов​ прокомментировал исключение "Лады" из КХЛ. По его словам, такое решение лиги, учитывая бизнес-аспекты, является объяснимым.

– Как вам новости об исключении "Лады"?

– Грустно, конечно. Что еще скажешь, когда мою родную команду исключили из КХЛ? Но ничего не поделаешь. Решение принято. Ничего уже не сделаешь. Все свободны. А чем объясняют?

– Бизнес-аспектами.

– А, ну да, у нас же КХЛ – это бизнес-проект. Тогда все понятно и объяснимо.

– Но, говорят, что дверь в КХЛ "Ладе" не закрыли.

– А что нужно сделать, чтобы вернуться?

– Скажем, повысить доходную часть.

– Если люди в Тольятти начнут неожиданно зарабатывать в три раза больше, то и повысится, наверное. Правда, это маловероятно. Не то, что в ближайшие несколько лет – в ближайшие десятилетия. (Игорь ЕРОНКО)

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