Брюквин вернулся из армии в "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Владимир Брюквин, который пропустил последний матч московского клуба в регулярном чемпионате КХЛ из-за службы в армии, вернулся в расположение бело-голубых. Хоккеист присутствовал на разминке перед игрой с "Торпедо", но не будет заявлен на эту встречу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, форвард пропустил встречу против "Спартака" (0:2), которая состоялась 27 октября. Встреча между бело-голубыми и "Торпедо" состоится сегодня, 31 октября, в Москве.

В текущем розыгрыше "регулярки" Брюквин принял участие в 22 матчах, набрав 12 (8+4) очков при 2 минутах штрафа.

Игрок "Динамо" - в казарме, клуб - в растерянности

Игрок "Динамо" – в армии. Как такое произошло?