Нападающий московского "Динамо" Владимир Брюквин дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт КХЛ. Брюквин получил удаление "5+20" за толчок на борт защитника "Лады" Дениса Ежова.

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Динамо" Владимира Брюквина наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, – говорится в сообщении.