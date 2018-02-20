"Брно" разгромил "Сочи", Холик набрал пять очков

"Брно" крупно обыграл "Сочи" со счетом 7:1 в товарищеском матче. В составе победителей 5 (3+2) очков набрал Петр Холик, тремя передачами отметился Мартин Затевич. У российского клуба шайбу забросил Иван Ларичев.

Товарищеский матч

"Брно" – "Сочи" – 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Голы: Баржинка – 1 (Затевич), 0:23 – 1:0. Ларичев – 3 (мен.), 8:38 – 1:1. Малле – 1 (Холик, Затевич), 18:08 – 2:1. Холик – 1 (Крейчик), 23:22 – 3:1. Грушка – 1 (Чермак, Бартейс), 35:28 – 4:1. Штенцель – 1 (Грушка, Бартейс), 42:49 – 5:1. Холик – 2 (Крейчик, Бартейс), 54:35 – 6:1. Холик – 3 (Штенцель), 57:06 – 7:1.

Вратари: Чильяк – Шикин.