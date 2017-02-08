Брэндон Макмиллан: "Не исключаю, что буду играть за "Торпедо" в следующем сезоне"

Нападающий "Торпедо" Брэндон Макмиллан рассказал, что быстро освоился в нижегородском клубе, в который перебрался в ноябре. Также 26-летний канадец признался, что рассчитывает на продление контракта.

– "Торпедо" – хорошо организованный клуб, в котором немало квалифицированных игроков, - цитирует пресс-служба клуба Макмиллана. - Команда стабильно попадает в плей-офф и ставит перед собой высокие задачи. Мне было интересно оказаться в российском клубе, хотя понимал, что здесь многое будет для меня в новинку. 22 ноября я посмотрел игру "Торпедо" – "Медвешчак" с трибуны "Нагорного", а 24 ноября уже дебютировал в составе нижегородского клуба в матче со "Слованом".

– Адаптировались быстро?

– Примерно за неделю. А затем уже чувствовал себя вполне комфортно... Я настроен на то, что "Торпедо" – моя команда, с которой хочу побеждать. У меня отличные партнеры, а нижегородские болельщики – это вообще что-то невероятное. Мне понравился Нижний Новгород, и сюда уже переехала моя семья. Мы с женой привезли в Нижний даже собаку и кошку.

– Ваш контракт с "Торпедо" завершается в апреле. О планах на будущее пока не задумывались?

– Рановато еще. Хотя впечатления у меня самые благоприятные, и не исключаю, что продолжу играть в Нижнем Новгороде.