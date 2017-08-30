Брэндон Макмиллан: "Матч против "Югры" был хорошим"

Нападающий рижского "Динамо" Брэндон Макмиллан после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (3:2 ОТ) подчеркнул, что команда достигла хорошего результата по итогам выездной серии. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу.

– Матч против "Югры" был хорошим, – цитирует клубная пресс-служба Макмиллана. – Начали мы не очень здорово, но смогли собраться, что отлично характеризует наш боевой дух, и в результате добыли два важных очка. Свою шайбу я забросил в большом численном большинстве. Микс Индрашис здорово нашел меня на "пятачке", и шайба с помощью штанги оказалась в воротах. Думаю, такие преимущества в численном составе любой команде необходимо использовать однозначно. Особенно если команда уступает в счете, как и было с нами.

В целом оцениваю игру нашего звена положительно. Конечно, мы постараемся добиться еще большего взаимопонимания. Все же еще самое начало сезона, но играть вместе нам всем очень нравится. Что касается оценки выездной серии, то, на мой взгляд, мы достигли хорошего результата, хотя могли сыграть еще чуть лучше.