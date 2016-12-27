11:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

Брэндон Козун: "В Америке говорят, что в России кругом грязь и люди не улыбаются - это все стереотипы"

0
0
0
2

Нападающий "Локомотива" Брэндон Козун рассказал о переезде в КХЛ из НХЛ. Он отметил, что многое вещи, которые он слышал о России, оказались лишь стереотипами.

– К чему-то в России пришлось привыкать, – приводит timetodraft.com слова Козуна. – Но знаете, в Северной Америке о России говорят многое. Мол, кругом грязь, люди нехорошие, никто не улыбается. Но я приехал и понял, что все это стереотипы. Встретил здесь много приятных и дружелюбных людей. Но что поделать – в России, наверное, тоже рассказывают об Америке небылицы.

До тех пор пока ты не увидишь все своими глазами, не поймешь, где правда, а где ложь. В любом случае я рад, что хоккей дал возможность увидеть разные страны и части света. Люди выкладывают за путешествия деньги, а для меня это часть работы.

Дополнительная информация

http://ru.timetodraft.com/blogs-posts/151180-brendon-kozun-nachinal-igrat-v-khokkey-s-synom-grettski

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

maximum080

да грязи хватает

12:28

samsam

Да, что ты говоришь? Я вот в России живу. Много лет. Кругом грязь и люди не улыбаются. Мало того, ты даже не представляешь какая грязь.

12:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ