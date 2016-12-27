Брэндон Козун: "В Америке говорят, что в России кругом грязь и люди не улыбаются - это все стереотипы"

Нападающий "Локомотива" Брэндон Козун рассказал о переезде в КХЛ из НХЛ. Он отметил, что многое вещи, которые он слышал о России, оказались лишь стереотипами.

– К чему-то в России пришлось привыкать, – приводит timetodraft.com слова Козуна. – Но знаете, в Северной Америке о России говорят многое. Мол, кругом грязь, люди нехорошие, никто не улыбается. Но я приехал и понял, что все это стереотипы. Встретил здесь много приятных и дружелюбных людей. Но что поделать – в России, наверное, тоже рассказывают об Америке небылицы.

До тех пор пока ты не увидишь все своими глазами, не поймешь, где правда, а где ложь. В любом случае я рад, что хоккей дал возможность увидеть разные страны и части света. Люди выкладывают за путешествия деньги, а для меня это часть работы.