Брендон Козун: "Квартальнов заряжает позитивной энергией, а с Кудашовым расстались тепло"

Нападающий "Локомотива" Брендон Козун считает, что новый главный тренер Дмитрий Квартальнов начал заряжать команду с первых минут пребывания в ней. 4 октября ярославцы в первом матче регулярного чемпионата КХЛ после отставки Алексея Кудашова на выезде обыграли московское "Динамо" (2:0).

– Квартальнов с первых минут заряжает позитивной энергией, – цитирует ТАСС Козуна. – Прошел всего один день, а мы почерпнули для себя что-то новое. Пока рано говорить о чем-то большем, могу сказать только, что будем работать и стараться добиваться положительного результата.

Хоккей – это такой спорт, где отставки бывают чаще всего. С Кудашовым расстались тепло, он пожелал удачи и мы пожелали удачи в ответ.

"Локомотив сегодня сыграл в тот хоккей, который должен показывать, а, возможно, играть и лучше. Было легкое волнение в начале встречи, но мы справились и смогли сыграть на "ноль". Эта победа, несомненно, будет отправной точкой к достижению новых высот.

Квартальнов вернулся. И меняться он не собирается