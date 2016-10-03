Брэндон Боченски: "Во время игры забыл о своем рекорде и не забрал шайбу"

Нападающий "Барыса" Брэндон Боченски после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (5:4) подчеркнул, что его команде следует лучше обороняться. Он признался, что забыл о своем рекорде: забросив шайбу в этой игре он с 149 голами стал лучшим иностранным снайпером в истории КХЛ.

– Доззи (Доус) только что сказал мне об этом. Совсем забыли забрать шайбу. Но ладно, просто буду претендовать на звание, – цитирует Sports.kz Боченски. – Мы пересматривали повтор моего гола, я сидел и ждал, что его засчитают. Больше беспокоился об этом, и забыл о рекорде. Но думаю, Доззи очень скоро меня догонит.

Не лучшая наша игра, но это тот случай, когда победа необходима, чтобы приобрести уверенность, проявить характер. Да, допускаем немало ошибок, но мы собрались с духом все вместе в третьем периоде и пошли вперед. Продолжая наращивать темп. И наконец, сравняли, а потом и добились победы. Это было здорово.

Надо немного получше работать в обороне. Но если мы забиваем пять голов, то выигрываем это точно.