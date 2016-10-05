Брэндон Боченски: "Когда говорю в раздевалке по-русски, ребята смеются"

Капитан "Барыса" Брэндон Боченски, который стал лучшим снайпером-легионером в КХЛ рассказал, что ему важны успехи команды, а не личные достижения. Американец, выступающий за сборную Казахстана, обошел канадца Джеффа Плэтта (148 шайб).

– Вы стали лучшим снайпером-легионером в истории чемпионатов России и КХЛ. Считаете это историческим моментом?

– Ощущения?! Это круто! Большая честь для меня. Это хоккейная лига высокого уровня. Пока история у КХЛ довольно короткая, и, я думаю, эта цифра будет расти и расти. Мне очень приятно быть в числе первых в этой истории, – приводит слова хоккеиста официальный сайт КХЛ.

– Знали ли об этом рекорде заранее, стремились к нему?

– Мне кто-то сказал про него пару игр назад, что я приблизился к такому рубежу, но я уже все успешно забыл. (Смеется). И нет, я не стремлюсь к этому, для меня важны успехи команды, сейчас нам важно брать очки, подниматься в турнирной таблице, вернуться в плей-офф. О личных достижениях я практически не думаю, они на втором плане, хоккей – командный вид спорта, достижения единого целого гораздо важнее.

В раздевалке мы хорошо понимаем друг друга с русскими ребятами, правда, когда я говорю по-русски, они смеются. Казахских слов знаю меньше, потому что в команде на нем не говорят, знаю "салем", "рахмет", "бешбармак", "Баке" – так меня почему-то называют многие казахстанские болельщики.

– Какую теперь поставите перед собой планку?

– Добиться положительных результатов в плей-офф. В этой лиге я уже седьмой год, и пока самое большое достижение у нас – это второй раунд, хочется гораздо большего!