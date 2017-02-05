13:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

Брэндон Боченски: "Барысу" надо играть так, как будто плей-офф уже наступил"

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Нападающий "Барыса" Брэндон Боченски в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" отметил, что казахстанцам необходимо сосредоточиться на каждой игре заключительного отрезка регулярки. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

– Нам надо сражаться, не отступать, - приводит sport.kz слова Боченски. - Осталось 4 матча, надо играть так, будто плей-офф уже наступил. Мы близко, постараемся выигрывать в каждом матче.

– Следующий матч с Ригой, третий дома, какие ожидания?

– Мы должны играть уверенно, но в то же время не быть слишком самоуверенными. Сыграли два матча и выиграли один, не сказать, что мы показываем очень хороший хоккей, но стараемся побеждать. Быть уверенными, но не слишком – это ключ к победам, – сказал Боченски.

Дополнительная информация

http://www.sports.kz/news/brendon-bochenski-byit-uverennyimi-no-ne-slishkom-eto-klyuch-k-pobedam

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