Брэндон Боченски: "Барысу" надо играть так, как будто плей-офф уже наступил"

Нападающий "Барыса" Брэндон Боченски в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" отметил, что казахстанцам необходимо сосредоточиться на каждой игре заключительного отрезка регулярки. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

– Нам надо сражаться, не отступать, - приводит sport.kz слова Боченски. - Осталось 4 матча, надо играть так, будто плей-офф уже наступил. Мы близко, постараемся выигрывать в каждом матче.

– Следующий матч с Ригой, третий дома, какие ожидания?

– Мы должны играть уверенно, но в то же время не быть слишком самоуверенными. Сыграли два матча и выиграли один, не сказать, что мы показываем очень хороший хоккей, но стараемся побеждать. Быть уверенными, но не слишком – это ключ к победам, – сказал Боченски.