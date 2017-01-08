Брендэн Шиннимин: "Барыс" заслуживал лучшего результата"

Нападающий "Барыса" Брендэн Шиннимин после поражения от "Торпедо" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру вратарей. По его словам, сопернику повезло с отскоками.



– Тяжелая игра для обеих сторон, но, считаю, мы заслуживали лучшего результата, чем получили, – цитирует Шиннимин официальный сайт "Барыса". - Было много шансов забить, вратарь сыграл хорошо. Им повезло в моментах с голами, отскоки прямо на клюшку сопернику. Играем в такой хоккей, боремся за плей-офф. Нужно постараться использовать рикошеты и отскоки в свою пользу.



Много времени мы провели в их зоне, создали много моментов. Да, нужно использовать рикошеты, но также создавать свою удачу самим и разыгрывать шайбу, так чтобы забить. Сегодня не получилось, к тому же соперник тяжелый, они хорошо оборонялись. Нужно отдать им должное, боролись до конца. Мы не смогли переломить ход матча в свою сторону.