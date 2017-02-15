Браст дисквалифицирован на два матча

На 58-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" – "Слован" (4:5 ОТ) на вратаря гостей Барри Браста были наложены дисциплинарный штраф (10 мин.) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) за нарушение правила 550 д (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) "Правил игры в хоккей сезона-2016/17".

Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для Браста пятым в нынешнем чемпионате, то согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Кроме того, дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для вратаря вторым в этом сезоне, в связи с чем согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него дополнительно наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.