Борщевский стал главным тренером "Амура"

"Амур" назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 53-летний специалист Николай Борщевский, сообщает клубная пресс-служба. Контракт с тренером рассчитан сроком на один сезон.

Борщеский уже посетил Хабаровск, где провел встречи с руководством клуба и персоналом команды, а также обсудил планы предсезонной подготовки и комплектования команды на будущий сезон.

Ранее Борщевский возглавлял "Локомотив" и "Атлант". Также работал в тренерском штабе СКА, с которым в 2015 году завоевал Кубок Гагарина.