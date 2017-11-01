Борна Рендулич: "Нужно спросить у тренера, почему я четыре раза пробивал буллит"

Нападающий "Витязя" Борна Рендулич выразил уверенность в том, что команда одержала заслуженную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:2 Б). По словам форварда, подольцы провели всю встречу на достаточно хорошем уровне.

– Мы все 60 минут достаточно хорошо провели, – начал Рендулич. – Многовато было удалений, но в меньшинстве мы тоже сработали качественно. Победу одержали заслуженно.

– Сегодня вы четыре раза выходили пробивать буллиты. Раньше приходилось участвовать так активно в буллитных сериях?

– Нет, такого опыта у меня раньше не было. Я забил два гола из четырех. Но я думаю, что тренер хотел, чтобы я реализовал все свои попытки. Так что, наверное, я его все же немного разочаровал в этом компоненте. Но все равно здорово, что нам сегодня удалось победить.

– Почему именно вы так много выходили сегодня на буллиты?

– Это нужно спросить у тренера. (Анна ЛЕВЧЕНКО)