17:02 | Хоккей — КХЛ

Борис Миронов приступил к работе в "Нефтехимике"

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Новый главный тренер "Нефтехимика" Борис Миронов​ приступил к работе в тренерском штабе клуба, сообщает официальный сайт команды из Нижнекамска.

Миронов является заслуженным мастером спорта России.

Играл за ЦСКА, затем 10 лет выступал в НХЛ за "Виннипег Джетс", "Эдмонтон Ойлерз", "Чикаго Блэкхокс", "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего в его активе более 700 матчей в НХЛ.

Обладатель серебряной медали олимпийских игр 1998 и бронзовой медали олимпийских игр 2002 в составе сборной России. Серебряный призер чемпионата СССР-СНГ 1992. Бронзовый призер чемпионата СССР 1990.

С сезона 2015/16 – тренер команды Молодежной хоккейной лиги "Красная Армия", в следующем сезоне красноармейцы под руководством Бориса Миронова стали обладателями Кубка Харламова.

В последующем работал главным тренером команды ВХЛ "Звезда".

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Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/club-life/boris-mironov-v-trenerskom-shtabe-neftekhimika/

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