Борис Миронов приступил к работе в "Нефтехимике"

Новый главный тренер "Нефтехимика" Борис Миронов​ приступил к работе в тренерском штабе клуба, сообщает официальный сайт команды из Нижнекамска.

Миронов является заслуженным мастером спорта России.



Играл за ЦСКА, затем 10 лет выступал в НХЛ за "Виннипег Джетс", "Эдмонтон Ойлерз", "Чикаго Блэкхокс", "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего в его активе более 700 матчей в НХЛ.

Обладатель серебряной медали олимпийских игр 1998 и бронзовой медали олимпийских игр 2002 в составе сборной России. Серебряный призер чемпионата СССР-СНГ 1992. Бронзовый призер чемпионата СССР 1990.

С сезона 2015/16 – тренер команды Молодежной хоккейной лиги "Красная Армия", в следующем сезоне красноармейцы под руководством Бориса Миронова стали обладателями Кубка Харламова.



В последующем работал главным тренером команды ВХЛ "Звезда".

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