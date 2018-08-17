Борис Михайлов: "Я уважаю фанатов ЦСКА. Но не вижу смысла и причины для бойкота домашних матчей"

Двукратный олимпийский чемпион, легенда и член попечительского совета армейского клуба Борис Михайлов выразил мнение, что у фанатов нет повода для бойкота домашних матчей ХК ЦСКА. Фанаты недовольны тем, что им придется делить арену со "Спартаком".

– Я с уважением отношусь к фанатам ЦСКА, – сказал Михайлов, – они должны понимать, что это не решение президента клуба, а решение свыше, это неизбежно. Но больших проблем я не вижу, мы будем играть как хозяева. Появилась возможность выступать на "Арене ВТБ", почему нет? Я не вижу смысла и причины для бойкота. Спартаковские болельщики и легендарные спортсмены правильно поняли ситуацию. Да, они наши принципиальные соперники, но мы что – не играли в "Сокольниках"? Не играли на "Арене ВТБ" с ними? Мы же не делим Арену ЦСКА. Тем более нам пошли навстречу, переименовали ледовый дворец, я не вижу ничего плохого в переезде команды ЦСКА на, даже по названию, свою арену.

Я сам душой и телом за Ленинградский проспект, но ситуация сложилась так, что КХЛ выражало недовольство ледовым дворцом. Я прошу фанатов понять ситуацию, арену не просто так переименовали, мы туда въехали не на один день, а “Спартак” там просто арендатор. Руководство “Роснефти” хотело, чтобы болельщики ходили в современный дворец, который вмещает больше зрителей.

Я хочу от себя лично попросить болельщиков ходить на матчи, во дворце должна быть хорошая атмосфера, команда играет для болельщиков. (Никита АРМАНД)

Напомним, что компания "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций "Парка Легенд", в том числе и бывший Ледовый дворец ВТБ, переименованный в "Арену ЦСКА".