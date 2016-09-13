Борис Михайлов: "Рад, что Мозякин побил мой рекорд, флаг ему в руки, да здравствует Мозякин!"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что рад за нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина, побившего принадлежавший ему рекорд чемпионатов страны по количеству заброшенных шайб. Мозякин установил новый рекорд в матче регулярного первенства КХЛ против минского "Динамо". Михайлов забросил 428 голов в отечественных чемпионатах, шайба Мозякина в игре с "Динамо" стала для него 429-й.

– Рад, что Мозякин побил мой рекорд, флаг ему в руки, да здравствует Мозякин! – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – Если серьезно, меня нисколько это не расстраивает, и даже мыслей никогда не было, что мой рекорд будет вечным. У меня нет никаких предрассудков по этому поводу, тридцать пять лет я был лучшим бомбардиром чемпионатов страны, теперь тридцать пять лет буду на втором месте.