19:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Борис Михайлов: "Рад, что Мозякин побил мой рекорд, флаг ему в руки, да здравствует Мозякин!"

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что рад за нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина, побившего принадлежавший ему рекорд чемпионатов страны по количеству заброшенных шайб. Мозякин установил новый рекорд в матче регулярного первенства КХЛ против минского "Динамо". Михайлов забросил 428 голов в отечественных чемпионатах, шайба Мозякина в игре с "Динамо" стала для него 429-й.

– Рад, что Мозякин побил мой рекорд, флаг ему в руки, да здравствует Мозякин! – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – Если серьезно, меня нисколько это не расстраивает, и даже мыслей никогда не было, что мой рекорд будет вечным. У меня нет никаких предрассудков по этому поводу, тридцать пять лет я был лучшим бомбардиром чемпионатов страны, теперь тридцать пять лет буду на втором месте.

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Сколько шайб в чемпионатах страны забросит Сергей Мозякин за всю карьеру?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160913/1077967582.html

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