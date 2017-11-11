Борис Михайлов: "Пример Шипачева – урок молодым игрокам, которые спят и видят себя в НХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение, что СКА поступил благородно, подписав контракт с нападающим Вадимом Шипачевым. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2017/18. Напомним, что он выступал за невских армейцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "Вегас", но не смог закрепиться в клубе из НХЛ.

– СКА сделал благородный шаг, вернув Шипачева назад, – сказал Михайлов. – То, что Вадим подписал лишь двусторонний контракт – это правильно с их стороны. Шипачев сам загнал себя в эту ситуацию. Его глубокая ошибка была в том, что он переоценил свои возможности. И отсюда все беды. Сейчас ему придется добиваться места в основном составе СКА. Я думаю, что это не составит для него труда. Ну а то, что руководство и тренеры петербургских армейцев, несмотря на его отъезд, переломили себя и дали ему возможность вернуть статус ведущего игрока, каким он был до отъезда в НХЛ, – очень хороший поступок с их стороны.

– В чем себя переоценил Шипачев?

– Он не понял до конца, подходит ли он по стилю игры в НХЛ. Если он приезжает в Северную Америку, значит, хочет занять чье-то место – американца или канадца. Если ты с ним будешь равным по классу и по игре, то ты, русский, будешь сидеть, а играть будут они. Там очень жесткий и быстрый хоккей. Не хочу сказать, что Шипачев мягкотелый игрок. Но он не был готов к заокеанскому хоккею.

– Каковы его перспективы в сборной?

– Все в его руках. Он вернулся, ему дали работу. Пускай теперь доказывает, что он достоин играть в национальной команде.

– Какой главный вывод можно сделать после его неудачного вояжа в Северную Америку?

– Если ты едешь в НХЛ, то должен быть уверен, что пробьешься. Потому что в низших лигах делать нашим игрокам нечего. Пример Шипачева – урок всем молодым игрокам, которые спят и видят себя в НХЛ. Даже такой игрок, как Вадим – а он игрок очень хорошего уровня, – не пробился в основной состав. Наши молодые хоккеисты должны думать – а буду ли я играть сильнее. Я не отнимаю права у молодых. Пусть сами решают. Кто захочет – тот все равно уедет. Но каждый должен осознавать, что прекрасное будущее в Северной Америке не для кого не заготовлено. (Евгений БЕЛОУСОВ)