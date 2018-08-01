Борис Михайлов: "Поведение Шумакова не пойдет ему на пользу. Клубы будут осторожнее вести с ним переговоры"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал "СЭ" ситуацию с форвардом ЦСКА Сергеем Шумаковым, который не поехал с командой на выезд и тренируется отдельно, требуя у руководства клуба обмена. По словам ветерана, ситуация не пойдет хоккеисту на пользу.

– У него есть действующий контракт. Он нарушил режим, но его никто не выгоняет из команды. Шумаков сам требует обмена. Здесь необходимо знать, в чем тонкость его нарушения. То, что произошло в плей-офф – это безобразие. Знаю, что хоккеист в финале Кубка Гагарина повел себя неправильно. Каждый проступок, особенно в плей-офф, это нарушение контракта. Игрок первый повел себя неправильно и получил наказание.

– Это будет большая потеря для ЦСКА?

– Конечно, я считаю, что это потеря. Но как себя он ведет, это неправильно, с моей точки зрения. С ним связывали надежды, он играл в ведущей тройке. Но если он сам изъявляет желание не играть в ЦСКА…. Это его право, он выбрал свой путь. Как дальше пойдет, я не знаю.

– У него есть два варианта обмена – "Авангард" и "Локомотив". Куда ему лучше?

– Это не мой вопрос. Куда хочет туда пускай и идет. Раз он не хочет играть в ЦСКА, значит, пускай сам решает проблему. Этот вопрос ко мне не относится.

– Такое поведение пойдет ему во вред в будущем?

– Конечно, клубы будут осторожнее вести с ним переговоры. Это сто процентов. (Арман МКРТЧЯН)