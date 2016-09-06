Борис Михайлов: "Отставка Назарова неожиданностью не стала"

Легендарный советский хоккеист и тренер Борис Михайлов отметил, что не удивлен информацией об отставке Андрея Назарова с поста главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана.

– Я пока не слышал о том, что Андрей Назаров ушел в отставку. Вы мне первые об этом сообщили. Но могу сказать, что любой тренер всегда готов к тому, что рано или поздно он уйдет в отставку. Когда нет результата – наставника увольняют. Поэтому для меня здесь нет ничего неожиданного. Сборная Казахстана не решила свою главную задачу, поэтому руководство и решило снять Назарова.

Быстро ли он найдет работу в КХЛ? Это уже проблема Назарова. Если руководитель какой-то команды сочтет нужным его пригласить – это его право. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)