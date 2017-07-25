Борис Михайлов: "Очень жаль, что допинг применял такой мастер, как Зарипов"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов отметил, что ему жаль, что такой мастер, как нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, был пойман на применении допинга. Он добавил, что получить такую дисквалификацию в хоккее, учитывая ситуацию с допингом в нашей стране, очень печально.

36-летний Зарипов отстранен от хоккея на два года.

– Я категорически против применения допинга, – отметил Михайлов. – Очень жаль, что его применял такой мастер. С этим надо бороться. Сожалею, что это произошло именно в хоккее.

Учитывая наше международное положение и ситуацию с допингом в нашем спорте, получить такую дисквалификацию в хоккее – очень печально. Зарипов обманывал всех и за это поплатился. (Евгений БЕЛОУСОВ)