Борис Михайлов: "Не вижу разницы, играть на маленькой площадке или на большой"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что сам никогда не играл на маленьких площадках, и если клубы КХЛ хотят их уменьшить, то стоит попробовать.

- Мое мнение, раз команды хотят играть на маленьких площадках, пусть играют, - сказал Михайлов. - Я сам никогда не играл на маленькой площадке (на самом деле играл – в матчах суперсерий против сборной Канады и команд НХЛ – прим. "СЭ") и не вижу никакой разницы, что на маленькой, что на большой. На маленькой нужно намного быстрее думать, пасовать и бросать. Будет больше единоборств. Считаю, попробовать можно.

- Но ведь в наших традициях именно большие площадки.

- На больших площадках мы уже наигрались. Давайте попробуем на маленьких.

- Что это даст российскому хоккею и привлечет ли больше зрителей на трибуны?

- Я не могу сейчас сказать, что этот шаг позволит привлечь зрителей. Если на этих площадках начнется красивая игра, будет больше единоборств и зритель станет ходить - это и будет ответом на ваш вопрос.

- Вы сторонник перехода на маленькие площадки?

- Я поддерживаю саму идею. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)