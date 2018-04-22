Борис Михайлов: "Не могу сказать, что победа "Ак Барса" была закономерной"

Бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал "СЭ" победу "Ак Барса" в Кубке Гагарина. В пятом матче серии команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла у ЦСКА со счетом 1:0.

– Не могу сказать, что победа "Ак Барса" была закономерной, – считает Михайлов. – В финале играли две сильнейшие команды. Казань забивала на одну шайбу больше, поэтому и победила в финале.

– Весь год КХЛ готовилась к Олимпиаде, ЦСКА и СКА наигрывали сборников и были лидерами лиги. Может быть, "Ак Барс" и выиграл, потому что никак не был связан с Олимпиадой, сохранив силы и добившись своей цели?

– Если копаться в причинах, то мы найдем что-то. Но обсуждать это – не повод для финала Кубка Гагарина. (Игорь НОВИКОВ)