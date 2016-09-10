17:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Борис Михайлов: "Мозякин - великий!"

Борис Михайлов - Сергей Мозякин. Фото "СЭ"
Борис Михайлов - Сергей Мозякин. Фото "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал "СЭ" об отношении к снайперскому достижению Сергея Мозякина. 35-летний нападающий "Магнитки" в матче с "Йокеритом" (3:1) забросил свою 428-ю шайбу в чемпионатах страны и по этому показателю сравнялся с лидером снайперской гонки за всю историю отечественного хоккея Михайловым.

– Совершенно спокойно отношусь к тому, что Мозякин повторил мое достижение, и даже рад этому. Всегда говорил, что в нашем хоккее появится игрок, которому это удастся. Уверен, в будущем найдется снайпер, который побьет рекорд Сергея. При этом не надо сравнивать бомбардиров из разных хоккейных поколений. У каждого свое время для того, чтобы блистать, – сказал Михайлов.

– Что отличает бомбардирский талант Мозякина?

– Есть простые игроки, а есть великие хоккеисты. Считаю Мозякина великим и самым оригинальным игроком в лиге. Он умеет забивать из любой позиции и в самый нужный момент, может создать отличный голевой момент для партнеров. Хоть Сергей и не является нападающим силового плана, но не уступает в единоборствах, и в хоккее умеет буквально все. Такому мастерству, хладнокровию и голевому чутью не научишь, это – бомбардирское призвание. Обычный игрок никогда бы не забросил столько шайб, сколько Мозякин. (Евгений БЕЛОУСОВ)

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

 

Голы

Матчи

1. Борис МИХАЙЛОВ

428

572

2. Сергей МОЗЯКИН

428

861

3. Вячеслав СТАРШИНОВ

406

540

4. Алексей ГУРЫШЕВ

380

300*

5. Владимир ПЕТРОВ

370

585

6. Данис ЗАРИПОВ

362

1035

7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ

351

400*

8. Анатолий ФИРСОВ

344

474

9. Максим СУШИНСКИЙ

344

990

10. Александр ЯКУШЕВ

340

568

* - Точные данные по числу проведенных матчей неизвестны.

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