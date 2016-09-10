Борис Михайлов: "Мозякин - великий!"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал "СЭ" об отношении к снайперскому достижению Сергея Мозякина. 35-летний нападающий "Магнитки" в матче с "Йокеритом" (3:1) забросил свою 428-ю шайбу в чемпионатах страны и по этому показателю сравнялся с лидером снайперской гонки за всю историю отечественного хоккея Михайловым.
– Совершенно спокойно отношусь к тому, что Мозякин повторил мое достижение, и даже рад этому. Всегда говорил, что в нашем хоккее появится игрок, которому это удастся. Уверен, в будущем найдется снайпер, который побьет рекорд Сергея. При этом не надо сравнивать бомбардиров из разных хоккейных поколений. У каждого свое время для того, чтобы блистать, – сказал Михайлов.
– Что отличает бомбардирский талант Мозякина?
– Есть простые игроки, а есть великие хоккеисты. Считаю Мозякина великим и самым оригинальным игроком в лиге. Он умеет забивать из любой позиции и в самый нужный момент, может создать отличный голевой момент для партнеров. Хоть Сергей и не является нападающим силового плана, но не уступает в единоборствах, и в хоккее умеет буквально все. Такому мастерству, хладнокровию и голевому чутью не научишь, это – бомбардирское призвание. Обычный игрок никогда бы не забросил столько шайб, сколько Мозякин. (Евгений БЕЛОУСОВ)
ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ
|
|
Голы
|
Матчи
|
1. Борис МИХАЙЛОВ
|
428
|
572
|
2. Сергей МОЗЯКИН
|
428
|
861
|
3. Вячеслав СТАРШИНОВ
|
406
|
540
|
4. Алексей ГУРЫШЕВ
|
380
|
300*
|
5. Владимир ПЕТРОВ
|
370
|
585
|
6. Данис ЗАРИПОВ
|
362
|
1035
|
7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ
|
351
|
400*
|
8. Анатолий ФИРСОВ
|
344
|
474
|
9. Максим СУШИНСКИЙ
|
344
|
990
|
10. Александр ЯКУШЕВ
|
340
|
568
* - Точные данные по числу проведенных матчей неизвестны.