Борис Михайлов: "Мозякин - великий!"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал "СЭ" об отношении к снайперскому достижению Сергея Мозякина. 35-летний нападающий "Магнитки" в матче с "Йокеритом" (3:1) забросил свою 428-ю шайбу в чемпионатах страны и по этому показателю сравнялся с лидером снайперской гонки за всю историю отечественного хоккея Михайловым.

– Совершенно спокойно отношусь к тому, что Мозякин повторил мое достижение, и даже рад этому. Всегда говорил, что в нашем хоккее появится игрок, которому это удастся. Уверен, в будущем найдется снайпер, который побьет рекорд Сергея. При этом не надо сравнивать бомбардиров из разных хоккейных поколений. У каждого свое время для того, чтобы блистать, – сказал Михайлов.

– Что отличает бомбардирский талант Мозякина?

– Есть простые игроки, а есть великие хоккеисты. Считаю Мозякина великим и самым оригинальным игроком в лиге. Он умеет забивать из любой позиции и в самый нужный момент, может создать отличный голевой момент для партнеров. Хоть Сергей и не является нападающим силового плана, но не уступает в единоборствах, и в хоккее умеет буквально все. Такому мастерству, хладнокровию и голевому чутью не научишь, это – бомбардирское призвание. Обычный игрок никогда бы не забросил столько шайб, сколько Мозякин. (Евгений БЕЛОУСОВ)

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

Голы Матчи 1. Борис МИХАЙЛОВ 428 572 2. Сергей МОЗЯКИН 428 861 3. Вячеслав СТАРШИНОВ 406 540 4. Алексей ГУРЫШЕВ 380 300* 5. Владимир ПЕТРОВ 370 585 6. Данис ЗАРИПОВ 362 1035 7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ 351 400* 8. Анатолий ФИРСОВ 344 474 9. Максим СУШИНСКИЙ 344 990 10. Александр ЯКУШЕВ 340 568

* - Точные данные по числу проведенных матчей неизвестны.