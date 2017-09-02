Борис Михайлов: "Хорошие слова говорил великий Тарасов: "В основной состав по трупам..."

Легендарный нападающий Борис Михайлов в интервью "СЭ" отметил, что конкуренция должна идти на пользу ЦСКА. По его словам, игроки должны уметь бороться за место в составе.

– В нынешней армейской команде собрано много игроков хорошего уровня. Как в ваши времена решали проблему смены?

– Хорошие слова говорил великий Тарасов: "В основной состав по трупам...". Надо просто доказывать, что ты сильнее. Это спортивная закономерность – я играю, потому что сильнее тебя, жди своего звонка. Ничего другого не придумать.

– Кандидаты в сборную порой не проходят в состав.

– А что здесь такого? Сейчас просто прошла очень хорошая селекция. Два года назад в одной команде прошла успешная трансферная кампания, то сейчас – у другой. Нужно время, чтобы эти ребята, кандидаты в сборную, сыгрались и почувствовали себя как единое целое.

– Считаете нормальной ситуацию, когда на лавке оказывается пятерка готовых кандидатов в сборную?

– Вполне нормальной. Два года назад было то же самое в другом коллективе.

– Парни не получают игровую практику, которую могли получать в других командах.

– Они приходили в ЦСКА, сознавая, на что они идут. Просто так место не дается. Они должны ежедневно доказывать тренеру, кто лучше. Это нормальная рабочая ситуация. (Отдел хоккея "СЭ")

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