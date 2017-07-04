Борис Михайлов: "Есть вопросы к КХЛ, руководству старого и нового "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов назвал присвоение 42-м хоккеистам московского "Динамо" статуса неограниченно свободных агентов не самым приятным прецедентом для лиги.

– Прецедент довольно серьезный и не самый приятный, – заявил Михайлов. – Особенно для такого клуба как "Динамо", который является лицом нашего хоккея и спорта. Жизнь не стоит на месте, и, видимо, что-то случилось, чтобы КХЛ присвоила 42 игрокам статус свободного агента.

Вопросы есть к КХЛ и к руководству старого и нового "Динамо". Они должны разобраться между собой и выложить всю ситуацию на суд болельщиков. В любом случае хоккеисты должны получить деньги, но чего можно добиться от банкрота? Ничего не имею против ЦС "Динамо". Они дали гарантии финансирования, новую команду тут же приняли в лигу. Теперь же, игроков отпускают. (Евгений БЕЛОУСОВ)

42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус "неограниченно свободный агент"