Борис Михайлов: "ЦСКА побеждает в регулярке третий год подряд, а значит, их игра заслуживает уважения"

Легендарный хоккеист Борис Михайлов подчеркнул, что ЦСКА становится победителем розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ третий год подряд благодаря работе главного тренера Дмитрия Квартальнова. По его словам, армейцы, не обладающие самым звездным составом, добиваются результата за счет самоотдачи и грамотного подбора игроков.

- Немаловажно, что в одной из трех регулярок ЦСКА выиграл звание чемпиона России. Это очень почетно, - приводит пресс-служба КХЛ слова Михайлова. - Сейчас регулярный чемпионат - это лишь первый этап перед играми плей-офф, а также возможность победить в розыгрыше Кубка Континента имени Виктора Тихонова. Но главная цель любой команды - попадание в заветную восьмерку.

Руководство и тренерский штаб ЦСКА поставил своим игрокам задачу - выходить играть на победу каждый матч, что команда и делает. Всех болельщиков это очень радует.

Квартальнов тренирует ЦСКА третий год, руководство ему доверяет, а он дает результат. Доверие - очень важная составляющая в работе тренера. ЦСКА при Квартальнове довольно успешен, что подтверждают победы в регулярном чемпионате.

У армейцев не самый звездный состав в КХЛ, но у них получается добиваться результата за счет работы и грамотного подбора игроков - тренерский штаб и руководство ЦСКА берет только тех хоккеистов, кто им реально нужен. Еще стоит отметить молодежь команды, ребята показывают неплохой хоккей. Тренерский штаб сумел объединить всех игроков вокруг общей идеи, Квартальнов нашел ниточки, которыми можно связать хоккеистов.

Нравится ли тот хоккей, который проповедует ЦСКА? Есть такая фраза - "игра забывается, а результат остается". Вот и все. Армейцы побеждают третий год подряд, а значит, игра команды заслуживает уважения.